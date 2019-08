Notfälle Gasflaschen bei Lagerhallenbrand explodiert Beim Brand einer Lagerhalle in Niederbayern sind mehrere Glasflaschen explodiert.

Eging am See.Das Feuer in einem Gewerbegebiet in Eging am See (Landkreis Passau) sei jedoch zu keiner Zeit außer Kontrolle gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Die Lagerhalle steht auf dem Grundstück einer Firma, die auf Rohrleitungen, Kabeltechnik und Asphaltarbeiten spezialisiert ist. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.