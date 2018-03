Notfälle

Gasflaschen geborgen: Evakuierung aufgehoben

Nach der Bergung von 133 alten Gasflaschen auf einer Baustelle in Landshut ist am Samstagnachmittag die Evakuierung umliegender Häuser aufgehoben worden. Der Kampfmittelräumdienst habe die Flaschen sicher entfernt, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Bauarbeiter hatten am Freitag auf einem Grundstück in der Nähe des Bahnhofs zunächst 30 Gasflaschen gefunden. Beim Absuchen des Geländes - ein ehemaliger Schrottplatz - kamen weitere hinzu.