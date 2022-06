Notfall Gasgeruch löst Großeinsatz aus: Bahnverkehr gesperrt

Gasgeruch an einem Bahnhof in Oberfranken hat Bundespolizei, Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Zahlreiche Kräfte rückten nach Polizeiangaben am Montag in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) aus. Der Bahnverkehr wurde am Nachmittag für etwa zwei Stunden unterbrochen, der Bahnhof in einem Umkreis von 300 Metern abgesperrt. Einsatzkräfte räumten umliegende Geschäfte und Wohnungen.

dpa