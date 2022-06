Hof Gaskartusche platzt: Mutter und Kleinkind schwer verletzt

Eine Mutter und ihr Kleinkind haben sich bei einem Zimmerbrand im oberfränkischen Hof schwere Verbrennungen zugezogen. Sie wurden in Fachkliniken geflogen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 38 Jahre alte Frau am Samstagvormittag in der Küche ihrer Wohnung eine Gaskartusche gewechselt.

dpa