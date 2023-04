Landkreis Landshut Gast soll Taxifahrer ins Lenkrad gegriffen haben: U-Haft Ein Mann in Niederbayern soll seinem Taxifahrer auf der Autobahn ins Lenkrad gegriffen und so einen Unfall verursacht haben. Der 53 Jahre alte Taxifahrer sei bei dem Unfall auf der Autobahn 92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Sein Passagier sitze inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

dpa

Mail an die Redaktion Eine Polizistin trägt ein Abzeichen der bayerischen Polizei. Foto: Daniel Karmann/Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Wörth an der Isar.Der 45-Jährige war demnach am Sonntag stark alkoholisiert zu Fuß vom Unfallort geflüchtet. Polizisten hatten ihn später festgenommen. Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut ermittelten in dem Fall.