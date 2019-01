Gastgewerbe

Gastgewerbe sucht Köche und Kellner

In Bayern fehlen ausgebildete Köche und Kellner. Der Fachkräftemangel stehe „an vorderster Spitze“ der Herausforderungen im Gastgewerbe, sagte Thomas Förster vom bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga am Dienstag in Nürnberg. Köche seien nur schwer zu finden. Auch die „Bürokratielast“ stelle vor allem kleinere Betriebe vor Schwierigkeiten.