Gastgewerbe

Gastronomie-Fachmesse Hoga setzt auf Latte-art-Künstler

Die Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung (Hoga) will im kommenden Jahr in Nürnberg mit Spezialthemen wie Digitalisierung und Lifestyle-Trends punkten. Damit wollen die Organisatoren Themen bedienen, die sich auf konkurrierenden Messen, etwa in Salzburg oder Stuttgart, nicht wiederfänden, sagte Thomas Förster, 1. Vizepräsident des Messeträgers - das ist der bayerische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga - am Donnerstag in München.