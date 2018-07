Landtag GBW-Verkauf: SPD examiniert Seehofer Die Opposition versucht im Untersuchungsausschuss via Seehofer Schwachstellen Söders bloßzulegen. Sie tut sich dabei schwer.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Fragerunde vor der Zeugenaussage: Bundesinnenminister Horst Seehofer wurde bei seinem Eintreffen im Landtag von zahlreichen Journalisten erwartet. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.Bundesinnenminister Horst Seehofer kommt überpünktlich zu seiner Zeugenaussage im GBW-Untersuchungsausschuss. Er hat keine Aktenordner im Gepäck, er hat nicht einmal den zusammengefalteten Fragenkatalog in der Brusttasche. Er habe das alles im Kopf, „mehr oder weniger“, sagt er zum Ausschussvorsitzenden Alexander König (CSU), der Seehofer darauf eilends doch die Fragenliste auf den Tisch legen lässt. Denn die Materie ist komplex, der Ausgangspunkt liegt Jahre zurück. Das Landtagsgremium untersucht, ob der Verkauf von 33 000 Wohnungen aus dem Besitz der bayerischen Landesbank an ein Konsortium im Jahr 2013 wegen der strikten Vorgaben der EU-Kommission wirklich alternativlos gewesen ist. Der damalige Finanzminister und heutige Ministerpräsident Markus Söder hatte das immer behauptet und damit den Schwarzen Peter in Richtung Brüssel geschoben.

SPD und Grüne beißen sich fest

Der GBW-Verkauf war ein Kernstück der Sanierung der BayernLB, die 2008 nach riskanten Finanzgeschäften an den Rand des Ruins geraten war. Seehofer, der zu dieser Zeit auf den Stuhl des Ministerpräsidenten gewechselt war, musste einen Stützkredit über zehn Milliarden Euro bereitstellen: Die EU diktierte in einem Beihilfeverfahren Bedingungen: So musste die Landesbank ihre Bilanzsumme in etwa halbieren, erinnert er am Donnerstag. Die Bank sollte sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und den Verkauf von Unternehmensteilen per diskriminierungsfreien Bieterverfahren abwickeln. Der Freistaat hätte sonst ein zweites Beihilfeverfahren riskiert, sagt Seehofer. Die Frage, ob ein GBW-Kauf durch den Freistaat selbst damit ausdrücklich oder quasi faktisch verboten war, stellt sich für Seehofer deshalb nicht. Die EU-Kommission habe Forderungen aufgestellt, wohlwissend um die Konsequenzen. Die Alternative im schlimmsten Fall, eine Abwicklung der Bank, „wäre die allerschlechteste Möglichkeit für die Mieter der GBW gewesen“, sagt Seehofer.

„Die Alternative – die Abwicklung der Bank – wäre die allerschlechteste Möglichkeit für die Mieter der GBW gewesen.“



Seehofer hatte beim GBW-Verkauf als damaliger Regierungschef die Gesamtverantwortung. Die SPD konzentriert sich am Donnerstag in der Causa allerdings lieber auf Söder, den sie mit Blick auf die Wohnungsnot im Freistaat im Landtagswahlkampf vor sich hertreiben will. An diesem Freitag um 10 Uhr ist der CSU-Spitzenkandidat selbst in den Untersuchungsausschuss geladen. Von der Aussage Seehofers erhofft sich die Opposition am Donnerstag neue Munition. Volkmar Halbleib (SPD) und Thomas Mütze (Grüne) beißen sich an Seehofer fest und bombardieren ihn unermüdlich mit der Kernfrage: Hat Söder den GBW-Verkauf zu leichtfertig akzeptiert und die vermeintliche Haltung der EU für seine Zwecke zurechtgebogen? Ein Punkt, der an der Glaubwürdigkeit des Franken nagen würde.

Seehofer spielt aber nicht mit, obwohl das Verhältnis zum Ex-Rivalen durchaus Risse hat. Beim GBW-Verkauf habe zwischen ihm und Söder „totales Einvernehmen“ geherrscht, sagt er. Als Regierungschef habe er sich in den Gesamtkomplex der Sanierung der BayernLB immer wieder eingeschaltet, Söder habe eigenständig das Tagesgeschäft erledigt. „Eine Herkulesarbeit, die in erster Linie in der Verantwortung des Finanzministers lag.“

Seehofer gibt dem Untersuchungsausschuss auch Einblick in die Stimmungslage in der damals schwarz-gelben Landesregierung, die beim GBW-Verkauf 2013 mitten im Landtagswahlkampf steckte: Die FDP habe die Privatisierung der GBW-Wohnungen gewollt. Die CSU hätte die GBW-Wohnungen gerne im Staatsbesitz erhalten oder an ein Konsortium der Kommunen verkauft – und die Liberalen notfalls in diese Richtung gedrängt. Er wäre schließlich der König von Bayern gewesen, sagt Seehofer, wenn er vor GBW-Mietern in München, Nürnberg und Regensburg mit der Nachricht hätte aufwarten können. „Ich habe euch alle gerettet.“ Doch es habe dafür keine Spielräume gegeben.

Vom Verkauf der GBW-Wohnungen an ein Konsortium waren auch Mieter aus Ostbayern betroffen. Das Konsortium übernahm in Regensburg rund 1450 Wohnungen. In Neutraubling waren es weitere 500, in Lappersdorf 130. Weitere Schwerpunkte: die Stadt Amberg mit 500 Wohnungen und Sulzbach-Rosenberg mit rund 400 Einheiten. In Schwandorf, Roding und Burglengenfeld ist das Unternehmen ebenfalls präsent. Söder hatte als Finanzminister eine „Sozialcharta plus“ ausgehandelt, die unangemessene Mieterhöhungen, Luxussanierungen oder die Umwandlung in Eigentumswohnungen verhindern soll. Ein Teil der Vereinbarungen ist allerdings im Mai 2018 ausgelaufen.

„Die neue Herren reizen alles aus, was rechtlich zulässig ist. Das Klima ist rauer geworden.“ Der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler



Die Konsequenzen des GBW-Verkaufs werden in Ostbayern unterschiedlich bewertet. Nach Einschätzung des Oberpfälzer SPD-Chefs Franz Schindler, der Vorsitzender des Mietervereins Schwandorf und Umgebung ist, gibt es trotz Sozialcharta für die Mieter mehr Probleme als früher. Nebenkosten und Heizungsabrechnungen seien teils „explodiert“, sagt er und verweist auf rund zehn Fälle im vergangenen Jahr. „Die neue Herren reizen alles aus, was rechtlich zulässig ist. Das Klima ist rauer geworden.“ In Schwandorf gibt es nach seinen Worten rund 170 GBW-Wohnungen. Der Mieterbund Regensburg zeichnet dagegen ein anderes Bild. Es gebe „nur ganz minimale Probleme“, heißt es von dort – etwa bei Betriebskosten oder bei Wohnungsmängel.

Für Untersuchungsausschussmitglied Halbleib ist der Fall klar. Die Lage der GBW-Mieter habe sich verschlechtert. Schuld trage die CSU. Es sei „erschütternd“, dass Seehofer die Angelegenheit nicht zur Chefsache gemacht habe. Im Untersuchungausschuss habe er an einigen Punkten auf seinen damaligen Finanzminister verwiesen. „Söder muss sich am Freitag nochmal ganz anderen Fragen stellen.“

