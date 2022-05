Brauchtum Gebirgsschützen feiern Patronatstag mit Söder

Erstmals seit zwei Jahren feiern die bayerischen Gebirgsschützen am Sonntag wieder in großer Formation ihren Patronatstag. Rund 4000 Gebirgsschützen aus allen 47 Kompanien werden dazu in Aschau im Chiemgau erwartet. Festredner ist Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

dpa