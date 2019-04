Notfälle Geburt in Rettungswagen In einem Rettungswagen hat eine Mutter ihr Baby auf die Welt gebracht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Säugling liegt in einem Bett auf der Wochenstation. Foto: Arno Burgi/Archiv

München.Sie habe die Retter in München angerufen, weil die Wehen eingesetzt und die Fruchtblase geplatzt sei, teilte das Bayerische Rote Kreuz am Dienstag mit. Auf dem Weg in die Klinik habe die Frau den „kräftigen“ Buben im Rettungswagen geboren. Eine Notärztin begleitete Mutter und Baby am Ostersonntag schließlich in den Kreißsaal.