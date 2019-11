Kriminalität Geburtstagsfeier eskaliert: Zwei Polizisten verletzt Eine Gruppe Jugendlicher hat im schwäbischen Aichach eine private Geburtstagsfeier gestört und anschließend zwei Polizeibeamte verletzt.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen mit Blaulicht fährt über eine Straße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Aichach.Nach Polizeiangaben von Sonntag waren die stark alkoholisierten Täter im Alter zwischen 16 und 24 Jahren auf der privaten Feier in einem Jugendzentrum aufgetaucht, pöbelten die Gäste an und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers in der Menschenmenge. Platzverweise der Polizei ignorierten sie. Als drei Jugendliche in Gewahrsam genommen werden sollten, griffen weitere Jugendliche zwei Beamte an, die den Angaben nach durch Faustschläge und Tritte eine Vielzahl von Prellungen im Gesicht, am Bein und am Rücken erlitten. Erst nach Eintreffen weiterer Polizeikräfte konnte die Situation in der Nacht zu Freitag unter Kontrolle gebracht werden. Zwei der Angreifer wurden vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest ergab bei beiden einen Wert von jeweils etwa 1,60 Promille. Ein 16-Jähriger wurde an seine Eltern übergeben.