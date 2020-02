International Geburtstagskind Lehmann feiert nur alle vier Jahre am 29.2. Der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, freut sich auf seinen 80.

Mail an die Redaktion Klaus-Dieter Lehmann, Präsident des Goethe-Instituts, aufgenommen im Rahmen eines dpa-Interviews. Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Berlin.Geburtstag am nur alle vier Jahre im Kalender auftauchenden 29. Februar. „Dieser Tag ist ja die Korrektur des Sonnenjahres gegenüber diesem nüchternen Kalenderjahr“, sagte Lehmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit Blick auf seinen Geburtstag am Samstag. Die Erde sei bei ihrer Kreisbahn um die Sonne etwas langsamer. „Deshalb habe ich immer gesagt: Ich bin auf der hellen Seite des Lebens.“

Seinen Geburtstag feiert er jenseits der Schaltjahre gleich zweimal: am 28. Februar in der Familie, am 1. März mit dem Team vom Goethe-Institut. In diesem Jahr freut sich Lehmann besonders: „Dieses Schaltjahr ist deshalb besonders, weil es der 20. Geburtstag ist. Es gibt für mich eine schöne Zählweise auf Französisch: Für 80 sagen die Franzosen quatre-vingt, also 4 mal 20.“ Lehmann kann alle vier Jahre am richtigen Datum feiern - dieses Jahr zum 20. Mal, wenn er 80 wird.