Gedenken an 30-jährigen Krieg: Aufruf zu Frieden in Europa

400 Jahre nach Ausbruch des Dreißigjähriegen Kriegs hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu einem friedlichen Miteinander und Nebeneinander in Europa aufgerufen. „Das gemeinsame Gedenken an den 30-jährigen Krieg, bei dem halb Europa mit Waffengewalt vermeintlich um den richtigen Glauben rang, steht für gegenseitigen Respekt, Akzeptanz und Versöhnung“, sagte Herrmann am Sonntag laut Mitteilung bei einer Gedenkfeier im mittelfränkischen Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim).