Terrorismus Gedenken an Attentat: Regierung bemüht sich um Einigung

Kurz vor dem 50. Jahrestag des Terrorangriffs auf die israelische Olympia-Mannschaft in München bemüht sich die Bundesregierung immer noch intensiv um eine Einigung mit den Angehörigen der Opfer. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte am Mittwoch in Berlin, die Bundesregierung bedauere, „dass es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gelungen ist, mit den Hinterbliebenen einen Konsens zu erzielen“. Die „vertrauensvollen Gespräche“ würden jedoch fortgesetzt. Die Bundesregierung setze sich dafür ein, einen Weg zu finden, damit sich die Hinterbliebenen doch noch zur Teilnahme an der geplanten Gedenkveranstaltung in Fürstenfeldbruck am 5. September entschließen könnten.

