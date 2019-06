Brauchtum Gedenken zum 133. Todestag des „Märchenkönigs“ Hunderte bayerische Patrioten wollen heute zum 133.

Anhänger des bayerischen Königs Ludwig II. nehmen 2013 an einem Gedenkgottesdienst in Berg teil. Foto: Andreas Gebert/Archivbild

Berg.Todestag von König Ludwig II. am Starnberger See zusammenkommen. Traditionell beginnt die Feier mit einem Gottesdienst in der Votivkapelle im Schlosspark in der Gemeinde Berg. Nach kurzen Ansprachen werden an der Gedenksäule unterhalb der Kapelle Kränze niedergelegt, Salut geschossen und die Bayernhymne gespielt. Unterhalb der Kapelle im Wasser steht ein Kreuz an der Stelle, an der König Ludwig II. am 13. Juni 1886 ertrunken gefunden worden war. Die genauen Todesumstände sind noch immer ungeklärt. Spekuliert wird, dass der Monarch umgebracht wurde.

Die sogenannten Königstreuen kommen zu dem Gedenken alljährlich in Tracht oder Uniform und mit bunten Fahnen. Sie wollen das Andenken an den glücklosen Monarchen bewahren und sein Lebenswerk würdigen. Bekannt ist der „Märchenkönig“ vielen Menschen vor allem durch seine Schlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee und Linderhof.

Dem Verband der Königstreuen gehören rund 40 Traditionsvereine an, Veranstalter des Gedenkens ist die Vereinigung „Ludwig II. - Deine Treuen“. Erwartet werden nach Angaben des Verbandes auch Ludwigsverehrer aus Frankreich, Italien und dem Norden Deutschlands sowie Neugierige. An der Veranstaltung wollen demnach auch Vertreter des Hauses Wittelsbach teilnehmen.