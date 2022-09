Terrorismus Gedenkfeier in Tel Aviv für Opfer des Olympia-Attentats 1972

Bei einer Gedenkveranstaltung in Tel Aviv soll am Mittwoch der elf israelischen Sportler gedacht werden, die während des Olympia-Attentats 1972 in München getötet worden waren. Die Veranstaltung findet am 50. Jahrestag des Massakers nach dem hebräischen Kalender statt, im Beisein des Staatspräsidenten Izchak Herzog, des IOC-Präsidenten Thomas Bach sowie der Opferfamilien.

dpa