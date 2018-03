Geschichte

Gedenkstätten in Bayern und Österreich: Engere Kooperation

Bayern und Österreich wollen in der Gedenkstättenpädagogik enger zusammenarbeiten. Man könne von den Erfahrungen bei den KZ-Gedenkstätten in Flossenbürg in der Oberpfalz und in Mauthausen nahe Linz gegenseitig lernen, sagte Bayerns Bildungsminister Ludwig Spaenle (CSU) laut Mitteilung vom Mittwoch. Arbeit und Leben in beiden Konzentrationslagern seien geprägt gewesen von den Qualen im Steinbruch. Von der jeweiligen Aufarbeitung könnten beide Gedenkstätten bei ihrer Arbeit profitieren.