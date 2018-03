Gedenkstätten

Gedenkstein für SPD-Politiker Högg in Bergen-Belsen

Für den im KZ Bergen-Belsen ums Leben gekommenen bayerischen Landtagsabgeordneten und Mitbegründer der bayerischen Arbeiterwohlfahrt, Clemens Högg (1880-1945), ist auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers ein Gedenkstein aufgestellt worden. Wie die Gedenkstätte am Montag mitteilte, wurde am Sonntag an das Schicksal Höggs erinnert, auch eine Delegation aus Bayern und eine Enkelin Höggs nahmen daran teil, wie Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner mitteilte.