Polizei stoppt Lastwagen Gefährliche Abfälle fließen aus Container

Die Polizei hat in Mittelfranken an der Autobahn 9 einen Lastwagen gestoppt, aus dessen Container gefährliche Abfälle geflossen sind. In der Flüssigkeit seien Spuren von giftigem Chromat enthalten gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Etwa 50 Liter der Flüssigkeit seien am Donnerstag nach ersten Schätzungen an einer Raststätte in Greding (Landkreis Roth) in die Kanalisation gelangt. Der giftige Stoff sei dort aber durch ein Spezialgerät abgefangen worden. Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

dpa