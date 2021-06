Anzeige

Fussball Gefährliche Fallschirmaktion vor EM-Auftakt der DFB-Elf Kurz vor dem Anpfiff des EM-Spiels zwischen Deutschland und Frankreich hat ein Fallschirmspringer sich selbst und die Fußball-Fans in der Münchner Arena in Gefahr gebracht.

Mail an die Redaktion Ein Aktivist, der zu Beginn des Spiel mit einem Gleitschirm im Stadion gelandet war, sitzt auf dem Rasen. Foto: Matthias Hangst/Getty Pool/dpa

München.Der Mann schwebte am Dienstagabend über dem Stadion und versuchte, einen großen gelben Ball in die Arena zu werfen. Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln. Nur mit großer Mühe konnte er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern und landete unsanft auf dem Rasen. Dann wurde er sofort von zwei Sicherheitskräften abgeführt.

