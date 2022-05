Kriminalität Gefährliche Körperverletzung in S-Bahn

Ein 21-Jähriger hat in einer stehenden S-Bahn an der Haltestelle Herrsching (Landkreis Starnberg) mutmaßlich drei Menschen angegriffen und verletzt. Eine Gruppe von etwa zehn Personen, zu er auch der junge Mann gehörte, habe eine 41-jährige Frau nach dem Einsteigen zunächst umringt, belästigt und geschlagen, so die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung. Als der Lebensgefährte der Frau ihr helfen wollte, soll ihn der 21-Jährige ebenfalls angegriffen haben. Der Aussage des Lebensgefährten zufolge habe ihn der Mann mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen, hieß es. Der S-Bahn-Fahrer bemerkte die Situation und eilte ebenfalls zur Hilfe. Auch der 43-Jährige wurde demnach durch Schläge des 21-Jährigen verletzt.

dpa