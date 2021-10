Anzeige

Politik Gefängnis: Muss sich etwas ändern? Helfen Haftstrafen dabei, junge Straftäter auf den richtigen Weg zu bringen? Die Positionen der Parteien unterscheiden sich.

Von Isabel Pogner

Regensburg.Manche junge Menschen haben einen schwierigen Start ins Erwachsenenleben. Sie lernen die falschen Freunde kennen, haben keine Vorbilder und wenig familiären Rückhalt. Da ist der Weg in die Kriminalität nicht weit. Wie man als Gesellschaft damit umgehen kann, ist ein Streitthema. Sind Gefängnisstrafen die richtige Reaktion, um junge Kriminelle zu resozialisieren? Oder könnte das Geld anderweitig sinnvoller investiert werden? Das sind Positionen aus der Regierung und der Opposition.

Der Resozialisierungsgedanke in Bayern Petra Guttenberger ist Vorsitzende des Rechtsausschusses der CSU. Ihre Haltung zum Thema Strafvollzug in Bayern ist klar: „Wir sehen hier keinen Änderungsbedarf.“ Dennoch sei der Partei die Wiedereingliederung in die Gesellschaft wichtig: „Verurteilte Straftäter sollen befähigt werden, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen“, erklärt Guttenberger und ergänzt: „Der Justizvollzug hat auf dem Gebiet der Resozialisierung mehr Erfolge vorzuweisen, als allgemein vermutet wird.“ Das zeige Wirkung. Laut einer Studie aus 2016 seien mehr als 60 Prozent der Inhaftierten Einzeltäter.

Toni Schuberl widerspricht als rechtspolitischer Sprecher bei den Grünen: „In Bayern steht die Resozialisierung zwar im Gesetz, in der Praxis wird aber immer noch das Wegsperren als Strafübel in den Mittelpunkt gerückt. Dies ist der CSU-Ideologie des ‚Law and Order‘ geschuldet, um Wählerstimmen zu bekommen.“ Die Grünen seien bemüht, Prävention und Resozialisierung in den Fokus zu rücken. Sie fordern etwa die Entkriminalisierung von Bagatelldelikten.

„Die Resozialisierung ist seit jeher in Bayern ein Problem. Ohne Ehrenamtliche geht es nicht“, stellt Horst Arnold fest, Sprecher für Recht und Verfassung der SPD in Bayern. Es gehe nicht um eine Mittelverlagerung (Prävention statt Strafvollzug), sondern um eine sinnvolle und nachhaltige Investition: „Die beste Präventionspolitik ist eine konsequente Sozialpolitik.“

Machen Gefängnisse kriminell?

Die Sorge, junge Straftäter könnten hinter Gittern noch krimineller werden, entschärft Guttenberger. Man achte darauf, junge Inhaftierte nicht mit älteren Schwerkriminellen zusammenzubringen, sondern in Jugendstrafanstalten. „Natürlich kommen sie auch dort mit anderen Strafgefangenen in Kontakt. Dass sie dadurch aber mehr kriminelle Energie als vor der Haft verspüren, kann ich nicht bestätigen.“

Auch in diesem Punkt widerspricht Schuberl. Gefängnisse seien „Verbrechensakademien, wo man unter den Mitgefangenen lernt, in einer mafiösen Subkultur zu leben, Kontakte zu Straftätern knüpfen und die Fähigkeiten für die Verübung von Straftaten verbessern kann.“ Sinnvoll seien Haftstrafen aus Sicht der Grünen nur für einen kleinen Teil der Gefangenen.

Alternative Konzepte zur Haft

Für die CSU seien alternative Konzepte zur Haft keine Option. Stattdessen lege das Justizsystem in Bayern Wert darauf, bei leichteren Vergehen Verwarnungen auszusprechen, Sozialstunden zu erteilen oder einen kurzzeitigen Arrest zu verhängen. Die Jugendstrafe werde ohnehin nur im Ausnahmefall verhängt: Bis Ende August 2021 hätten sich in Bayern insgesamt 229 Jugendliche und Heranwachsende und 161 Gefangene im Alter von 21 bis unter 25 in Haft befunden. Auch die Grünen legen Wert darauf, aktiv zu werden, bevor es zur Haftstrafe kommt. Sie fordern Alternativen zur Haft, mehr Therapiemöglichkeiten und bessere Entlohnung in den JVAs, Krankenversicherung für Gefangene und das Recht auf Kommunikation mit den Angehörigen.

Horst Arnold (SPD) weist darauf hin, dass auch kurzzeitige Freiheitsstrafen von nur zwei bis sechs Monaten oft „gravierendere Folge im sozialen Umfeld“ hätten, etwa den Verlust des Arbeitsplatzes oder der Wohnung. „Seit Jahren verfolgen wir das Projekt ‚Schwitzen statt Sitzen‘“, erklärt Arnold. Das Problem sei: „Wer stellt gerade in der Pandemie genügend Arbeitsplätze dafür zur Verfügung?“