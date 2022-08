2. Bundesliga Gefahr ausstrahlen: Nürnberg selbstbewusst gegen den HSV

Der 1. FC Nürnberg will seine positiven Emotionen aus dem Last-Minute-Sieg in Sandhausen (2:1) in den Nord-Süd-Gipfel gegen den Hamburger SV mitnehmen. „Wir wollen von Anfang an Gefahr ausstrahlen. Wollen immer wieder attackieren und dem Gegner Stress bereiten“, sagte „Club“-Trainer Robert Klauß vor dem Flutlicht-Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1).

dpa