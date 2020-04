Notfälle Gefahrstoff aus Zugwaggon ausgetreten: Mann verletzt Aus dem Wagen eines Güterzuges ist in Oberbayern ein gefährlicher Stoff ausgetreten und hat einen Mann verletzt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Mühldorf am Inn.Der Mann habe am frühen Samstagmorgen im Bahnhof in Mühldorf am Inn beim Rangieren des Zuges geholfen, teilte die Bundespolizei mit. Während der Arbeiten sei aus noch ungeklärter Ursache der Gefahrstoff ausgetreten und mit dem Mann in Berührung gekommen. Er habe Reizungen der Augen und Atemwege erlitten und sei medizinisch versorgt worden.

Der Waggon war mit dem Gefahrstoff Formaldehyd beladen. Umweltschäden gab es den Angaben zufolge nicht. Die Polizei und Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Mehrere Gleise blieben rund zwei Stunden lang gesperrt.