Tiere Geflügelpest bei Wildvögeln nachgewiesen Im Landkreis Landsberg am Lech ist bei mehreren Wildvögeln die Geflügelpest nachgewiesen worden.

Für Geflügelhalter entlang des Lechs mit mindestens 50 Tieren gilt ab sofort die Stallpflicht. Foto: Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Landsberg am Lech.Nach Angaben des Landratsamts vom Samstag handelt es sich um den ersten Nachweis in der Region. Das Virus sei bei fünf an den Lechstaustufen 15 und 18 tot aufgefundenen Schwänen bestätigt worden. Für Geflügelhalter entlang des Lechs mit mindestens 50 Tieren gilt deshalb ab sofort die Stallpflicht, wie das Amt mitteilte.

Auch Hobbyhalter sollten ihre Tiere möglichst im Stall halten oder sicherstellen, dass der Kontakt zu Wildvögeln vermieden wird. Das Veterinäramt Landsberg bittet, verendete oder erkrankte Wildvögel nicht anzufassen, sondern es zu informieren. Am Lech überwintern viele Wasservögel verschiedenster Arten, was auch in den letzten Jahren immer wieder zu Ausbrüchen der Geflügelpest bei ihnen geführt hat.