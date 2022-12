Flugzeug-Starts wieder möglich Gefrierender Regen legt Münchner Flughafen vorübergehend lahm: 133 Flüge abgesagt

Mail an die Redaktion Am Münchner Flughafen geht am Mittwochnachmittag nichts mehr: 133 Flüge mussten aufgrund von gefrierendem Regen auf der Rollbahn abgesagt werden. −Symbolbild: dpa

München, Landeshauptstadt.Der Wintereinbruch hat am Mittwochnachmittag den Flugverkehr am Münchner Flughafen vorübergehend zum Erliegen gebracht. Starts und Landungen waren erst am Abend wieder möglich.

Die Sperrung der beiden Start- und Landebahnen am Münchner Flughafen wurde nach Angaben eines Sprechers am Mitwochabend aufgehoben. Die nördliche der beiden Landebahnen war bereits etwas früher wieder nutzbar, so dass zumindest Landungen stattfinden konnten.







Allerdings müssten nun die Flugzeuge vor dem Start noch enteist werden, was zu weiteren Verzögerungen im Flugbetrieb führen könne, sagte der Sprecher am Mittwochabend. Wegen gefrierenden Regens hatten Flugzeuge zwischenzeitlich weder starten noch landen können. 133 Flüge waren den Angaben nach abgesagt, 26 umgeleitet worden.

Flughafen München: 150 Räumfahrzeuge im Einsatz

Die gesamte Crew des Airports war am Mittwochnachmittag mit 150 Räumfahrzeugen im Einsatz, um die beiden Start- und Landebahnen schnellstmöglich wieder freigeben zu können. Flüge wurden derweil unter anderem nach Stuttgart, Wien und Nürnberg umgeleitet. Dort waren Mitarbeiter des Winterdiensts am Nachmittag ebenfalls damit beschäftigt, Fahrbahnen zu räumen und Flugzeuge zu enteisen.

Auch die Deutsche Bahn musste den Regionalverkehr zwischen München und Buchloe wetterbedingt zeitweise einstellen. Mehrere Regionalzüge des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead blieben am Mittwochnachmittag wegen Blitzeises liegen, zum Teil sogar auf offener Strecke.

Schnee und Glätte sorgen für Blech-Chaos auf Bayerns Straßen

Nicht zuletzt sorgten Schneefall und Glätte zu . Besonders in Niederbayern und der Oberpfalz registrierte die Polizei ein hohes Unfallaufkommen. In den meisten Fällen blieb es glücklicherweise bei Blechschäden.

