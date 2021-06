Anzeige

Kriminalität Gefundenes Baby in kritischem Zustand Nachdem Passanten in Mittelfranken ein Neugeborenes auf einer Wiese gefunden haben, war sein Zustand weiterhin kritisch.

Merken

Mail an die Redaktion Polizeifahrzeuge stehen in der Nähe einer Stelle, wo ein frischgeborenes Baby gefunden wurde. Foto: Andreas Eberlein/Vifogra/dpa

Langenzenn.Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag unter Berufung auf die Ärzte eines Krankenhauses, in das das Baby am Mittwoch gebracht worden war. Fußgänger hatten das Kind am frühen Morgen auf einer Wiese in Langenzenn (Landkreis Fürth) entdeckt.

Nach umfangreicher Suche wurde wenig später die junge Mutter des Kindes ermittelt und später ein Haftantrag wegen des Verdachts auf Aussetzung gegen sie gestellt. Weitere Hintergründe zu dem Geschehen waren am Donnerstag noch unklar. Die Ermittlungen liefen noch, sagte der Polizeisprecher. (dpa)