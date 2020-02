Fussball Gegen Chelsea „Zeichen setzen“: Goretzka einsatzfähig Hansi Flick will mit dem FC Bayern München im Champions-League-Spiel beim FC Chelsea Entschlossenheit demonstrieren.

London.„Wir müssen mutig und selbstbewusst auftreten“, sagte Flick an seinem 55. Geburtstag im Stadion an der Stamford Bridge in London. Er will mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister im Achtelfinal-Hinspiel „ein Zeichen setzen“. Mittelfeldspieler Leon Goretzka ist nach Flicks Angaben wieder einsatzfähig: „Leon hat keine Probleme mehr.“

Nationalspieler Joshua Kimmich ermahnte zu einem mutigeren Auftritt als im Achtelfinal-Hinspiel vor einem Jahr beim FC Liverpool. „Wir waren damals mit dem 0:0 zufrieden“, erinnerte Kimmich: „Diesmal wollen wir anders auftreten, das Spiel mehr in die Hand nehmen. Wir wollen hier mutig auftreten“, kündigte der Mittelfeldspieler an.