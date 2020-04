Brände Gegrillt und Waldbrand verursacht Mitten im Naturschutzgebiet haben Unbekannte in Unterfranken grillen wollen und damit einen Waldbrand verursacht.

Merken

Mail an die Redaktion Jacken und Helme der Feuerwehr hängen in einem Schrank. Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa/Symbolbild

Kreuzwertheim.An einem Hang nahe Kreuzwertheim (Landkreis Main-Spessart) hatten Unbekannte mit Steinen eine Feuerstelle gebaut, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Feuer habe sich am Sonntagnachmittag augenscheinlich auf den umliegenden Waldboden ausgebreitet, worauf die Stelle wohl fluchtartig verlassen wurde. An der Feuerstelle sei Grillfleisch gefunden worden, erklärte ein Polizeisprecher.

Um den rund 400 bis 600 Quadratmeter großen Brand zu löschen, seien 40 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Wegen des unwegsamen Geländes in Hanglage sei der Einsatz kompliziert gewesen und habe bis Mitternacht gedauert.