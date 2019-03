Abschuss Geht es dem Otter jetzt an den Kragen? Dem Fischotter droht bald das Schicksal des Kormorans: Er schädigt die Oberpfälzer Teichwirtschaft – und wird deshalb gejagt.

Von Benjamin Weigl

Mail an die Redaktion Fischotter sind putzig anzusehen, richten aber Schäden an. Foto: Mirgeler/dpa

Regensburg.Wie hat’s einst Kabarettist Gerhard Polt gesagt: „Vorausgesetzt, dass der Kormoran als Single daherkommt, als Einzelvogel, dass er sich am 17. August am Chiemsee hinsetzt, und am 18. August heißt’s ‚geh ma‘, sind wir bereit, dem Kormoran Überflugsrechte einzuräumen.“

Da sich der fliegende Fischjäger allerdings wie erwartet nicht an solche Vorgaben hält, werden alleine in der Oberpfalz durchschnittlich 1300 Kormorane pro Jahr geschossen, weiß Tobias Küblböck. Er ist der Kormoranbeauftragter des Landesamts für Umwelt in Nordbayern. Die Abschüsse sollen dabei helfen, die Bestandszahlen konstant zu halten. In der Oberpfalz gab es 2017 etwa 60 standorttreue Brutpaare, die meisten davon im Charlottenhofer Weihergebiet nahe Schwandorf und im Rötelseeweihergebiet bei Cham. In der Winterzeit gesellen sich allerdings mehrere Tausend Kormorane, die aus dem Ostseeraum zum Überwintern nach Bayern kommen, zum Bestand. Sie gefährden nach Ansicht der Fischereiverbände die Teichwirtschaft in der Oberpfalz – dem bayerischen Bezirk, der am meisten Speisefische erzeugt.

Der Otter ist das neue Problem

Hans-Hermann Lier ist einer von 30 ehrenamtlichen Kormoranberatern in Bayern. Er hilft Fischerei und Jägerschaft bei der Vernetzung vor Ort und berät Teichwirte in alternativen Abwehrmaßnahmen. Lier findet den Kormoran eigentlich sogar ganz sympathisch: „Das sind sehr schöne Tiere und vom Verhalten her sehr clever“, sagt er. Doch genau das sei ein Verhängnis: „Sie haben dem Menschen vieles voraus – zum Beispiel, dass sie miteinander reden. Der Kormoran behält seine Beute nicht für sich, sondern lässt seine Kumpanen daran teilhaben, wenn er einmal erfolgreich war.“ Er tritt dann in Scharen auf und richtet Schäden an. Daher dürfen die Vögel von Mitte August bis März geschossen werden. Lier hält das für die nachhaltigste Lösung.

Das Klagen der Teichwirte über den Fischotter ist dagegen ein verhältnismäßig neues Phänomen. Vor einigen Jahrzehnten war der Otter in Bayern ausgerottet. Seit den späten 1990er Jahren entwickelt sich langsam wieder eine kleine Population der putzigen Fischliebhaber. Die Verbreitung der Otter beschränkt sich bisher aber auf den Osten der Oberpfalz, Niederbayerns und Oberfrankens.

Bald werden die ersten Otter geschossen

Weil er dort zum Teil große Schäden in bewirtschafteten Teichen anrichtet, gibt es seit 2013 den Fischottermanagementplan. Er enthält drei Säulen: die Fischotterberater (für die Oberpfalz gibt es zwei), die 50-prozentige Kostenübernahme für den Bau von Abwehrzäunen und den Entschädigungsfonds, der bei Otterschäden Ausgleichszahlungen verspricht. 2017 wurden bayernweit über eine Million Euro Schäden gemeldet, erklärt Dr. Christian Wagner. Er verwaltet den Fischotterplan an der Landesanstalt für Landwirtschaft. Doch nur 60 Prozent der letztlich förderfähigen Schäden konnten tatsächlich übernommen werden – etwa eine halbe Million Euro wurde den Teichwirten gezahlt. Mehr Fördergelder waren nicht vorhanden, sagt Wagner

Die Oberpfälzer Teichwirte sind darüber nicht gerade glücklich. Lier etwa spricht von einer „glatten Lüge“ – die Politik verspreche immer Schadensregulierung, doch auf einem großen Teil würden die Fischzüchter selbst sitzenbleiben. Auch steige die Schadenssumme jährlich an. Nun zeichnet sich eine neue Lösung ab: In bestimmten, besonders geschädigten Gebieten sollen bald die ersten Otter geschossen werden – möglichst noch in der ersten Jahreshälfte. Grundlage ist ein Beschluss im Landtag, erklärt Wagner. Konkret wird dem Fischottermanagement, offiziell als „Pilotprojekt“, eine vierte Säule hinzugefügt: Die geregelte „Entnahme“ von Ottern in den Landkreisen Tirschenreuth, Schwandorf und Cham.

Naturschützer sind erbost

Dr. Christine Margraf vom Bund Naturschutz findet das „nicht akzeptabel“. „Wir sollten dankbar sein, dass es angesichts des dramatischen Artenrückganges einige wenige Tierarten gibt, die sich dank Jagdverbot und besserer Wasserqualität in Bayern wieder ausbreiten.“ Aus Sicht des Bund Naturschutz sind die ersten drei Säulen des Ottermanagements noch lange nicht umgesetzt. Vor allem müsste mehr Geld in die Entschädigung und in den Schutz vor Schäden, etwa in Zäune, investiert werden. „Doch von Vertretern der Teichwirtschaft muss ich mir anhören, dass sie sich den Aufwand nicht machen wollen. Für eine streng geschützte Art, die früher überall vorhanden war“, sagt Margraf.

