Fussball

„Geht um die Existenz“: Fürths Coach fordert Zusammenhalt

Vor den entscheidenden Duellen um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hat Trainer Damir Buric an das Wir-Gefühl seiner Fürther Mannschaft appelliert. „Auf der Aufstellung steht ein Name: das ist Greuther Fürth. Es geht um den Verein, es geht um die Existenz, und alle Namen, die darunter stehen, auch der des Trainers, sind egal“, betonte Buric vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den MSV Duisburg.