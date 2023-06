Fußball Geipl kehrt zum SSV Jahn Regensburg zurück Der SSV Jahn Regensburg hat Mittelfeldspieler Andreas Geipl zurückgeholt. Der 31-Jährige kommt vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben, wie der Club am Freitag mitteilte. Geipl hatte bereits von 2014 bis 2020 für Regensburg gespielt und war anschließend nach Heidenheim gewechselt. „Mit Andi gewinnen wir für die kommende Saison eine absolute Identifikationsfigur“, sagte Geschäftsführer Philipp Hausner.

dpa

Mail an die Redaktion Der SSV Jahn Regensburg hat Mittelfeldspieler Andreas Geipl (l) zurückgeholt. Foto: Armin Weigel/Armin Weigel/dpa/Archivbild

Regensburg.Nach dem Abstieg treten die Regensburger ab dem Sommer in der 3. Fußball-Liga an. „Ich möchte zusammen mit allen Beteiligten nun dafür sorgen, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten wieder sportlich erfolgreich sind“, sagte Geipl.