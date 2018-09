Prozesse

Geiselnahme in Jugendamt: Angeklagter gibt alles zu

Im Prozess um die Geiselnahme in einem oberbayerischen Jugendamt hat der Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der 29-Jährige hatte im November 2017 fast fünfeinhalb Stunden eine Mitarbeiterin der Behörde in Pfaffenhofen an der Ilm in seiner Gewalt und die Frau dabei zwei Mal mit einem Taschenmesser verletzt. Zwei als Notärzte getarnte Polizisten hatten schließlich das Geiseldrama beendet und den Angeklagten überwältigt.