Prozesse

Geiselnehmer aus Jugendamt Pfaffenhofen kommt vor Gericht

Nach einer Geiselnahme im Jugendamt im oberbayerischen Pfaffenhofen muss sich ein 29-Jähriger demnächst vor Gericht verantworten. Der Angeklagte hatte im November 2017 eine Mitarbeiterin etwa fünf Stunden lang mit einem Messer bedroht und die Frau mit der Waffe leicht am Hals und an der Hand verletzt. Das Landgericht Ingolstadt will den Fall vom 19. September an verhandeln. Es seien drei Fortsetzungstermine geplant, berichtete Gerichtssprecherin Heike Linz-Höhne am Dienstag. Ein Urteil könnte es demnach am 12. Oktober geben.