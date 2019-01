Kriminalität Geiselnehmer in Mainkofen überwältigt Die Polizei konnte den 40-Jährigen am Freitagnachmittag überwältigen. Die 57-Jährige Geisel blieb unverletzt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei verhandelte im Mainkofener Bezirksklinikum mit dem Geiselnehmer. Foto: Armin Weigel dpa/lby

Deggendorf.Ein Patient hat im Bezirksklinikum Mainkofen in Niederbayern am Donnerstag eine andere Patientin als Geisel genommen. Am Nachmittag konnte die Polizei, die mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort war, den Geiselnehmer überwältigen und festnehmen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde der Geiselnehmer, ein 40 Jahre alte Mann, bei der Festnahme leicht verletzt. Die 57-jährige Geisel blieb unversehrt.

Der Patient des Bezirksklinikums Mainkofen hatte die Frau in dem Krankenhaus laut Polizei mit einem Messer in seine Gewalt genommen. Zuvor hatte er mit zwei Messern mehrere Menschen bedroht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.