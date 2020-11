Anzeige

Verkehr Geisterfahrer-Unfall fordert vier Tote Auf der A99 bei Hohenbrunn im Landkreis München starben am Abend vier Menschen. Ein Auto krachte frontal in einen Pkw.

Hohenbrunn.Nach ersten Erkenntnissen war ein Auto an der Anschlussstelle Hohenbrunn entgegen der Fahrtrichtung auf die A99 aufgefahren, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

Auf der Fahrbahn stieß das frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Dabei erlitten die Fahrer und Beifahrer der beiden Autos tödliche Verletzungen. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Weitere Fahrzeuge wurden laut Polizei nach dem Unfall durch herumliegende Teile beschädigt. Der Einsatz von Polizei und Rettungsdienst dauerte noch an.

In den beiden beteiligten Autos saßen je zwei Menschen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Mittwoch in Ingolstadt sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Auto am Dienstagabend auf der rechten Fahrspur in Richtung Salzburg unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Hohenbrunn sei plötzlich ein anderes Fahrzeug entgegengekommen.

Warum der Geisterfahrer in falscher Richtung unterwegs war, stand zunächst nicht fest. Auch die Identität und das Alter der Unfallopfer waren unklar.