Eishockey Geisterspiel zwischen Augsburg und Köln Die Augsburger Panther müssen am Sonntag vor leeren Rängen spielen. Der Verein habe keine andere Lösung gesehen.

Ein Puck liegt vor einem Eishockey-Schläger auf dem Eis.

Augsburg.Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werden ihr Heimspiel am Sonntag (14.00 Uhr) gegen die Kölner Haie vor leeren Rängen bestreiten. „Es gibt keine Chance, eine wirtschaftliche und vor allem faire Lösung für unsere Fans und Partner zu verwirklichen“, teilte der Club am Freitag mit Blick auf die aktuelle Corona-Verordnung im Freistaat mit.

Geisterspiel sei einzige Lösung

Gemäß der seit Mittwoch geltenden Regeln dürften Sporthallen nur noch zu 25 Prozent ausgelastet sein. Darüber hinaus ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. „Auch wenn es schmerzt, besonders für unsere Spieler, so sahen wir vor allem in der Kürze der Zeit keinen anderen Lösungsansatz mehr als ein Geisterspiel“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Lothar Sigl laut Mitteilung.

Darüber hinaus verkündeten die Augsburger einen Heimrechtstausch für das Spiel am 3. Dezember (19.30 Uhr) gegen die Bietigheim Steelers. Die Partie soll nun aufgrund der aktuellen Gegebenheiten in der Arena in Bietigheim-Bissingen ausgetragen werden. Im Gegenzug finde dafür das Spiel am 20. März (16:30 Uhr) in Augsburg statt.

