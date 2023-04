Kreis Aschaffenburg Geldautomat in Unterfranken gesprengt: Täter flüchtig

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) einen frei stehenden Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten danach in einem dunklen Auto in Richtung der nahe gelegenen Autobahn 3, wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mitteilte.

dpa