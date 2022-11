Kreis Starnberg Geldautomat in Weßling gesprengt - dritter Fall im November

Mitten in Weßling (Landkreis Starnberg) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter entkamen nach der Explosion um etwa 2.40 Uhr in einem dunklen Auto in Richtung Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Zum Sachschaden machten die Beamten zunächst keine Angaben. Sie suchen nun nach Zeugen des Vorfalls.

dpa