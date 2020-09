Anzeige

Kriminalität Geldautomaten-Sprenger rasen der Polizei davon Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Sulzbach am Main (Kreis Miltenberg) fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach den flüchtigen Tätern.

Sulzbach am Main.Am frühen Donnerstagmorgen habe ein Zeuge wegen eines lauten Knalls die Polizei verständigt, sagte ein Polizeisprecher. Eine Streife habe die mutmaßlichen Täter, drei Personen, flüchten sehen. Sie seien in einem „stark motorisierten Wagen“ mit hoher Geschwindigkeit davongefahren, so dass die Polizei nach anfänglicher Verfolgung nach eigener Aussage nicht hinterherkam.

Zur anschließenden Fahndung wurden auch Kräfte aus Hessen hinzugezogen, darunter ein Polizeihubschrauber. In vergleichbaren Fällen fliehen die Täter laut Polizei häufig in Richtung des benachbarten Bundeslandes. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, war zunächst nicht klar.