Anti-Korruptions-Tag Geldgeschenke sind verboten Trinkgeld für Müllmänner, Spenden an Politiker, Schmiergeld von Firmen – Korruption wird in vielen Bereichen angeprangert.

Merken

Mail an die Redaktion Bargeldannahme hat in einer Behörde nichts zu suchen. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Regensburg.Paketboten bekommen es, Zeitungszusteller und jahrelang auch die Regensburger Müllmänner: ein Trinkgeld zu Weihnachten. Ziemlich genau vor einem Jahr machte die Stadt dann Schluss damit. In einer sechs Zeilen langen Mitteilung hieß es, dass die Männer in Orange keine Geldgeschenke mehr annehmen dürfen, weil sich „die juristische Auffassung gegenüber Geldzuwendungen in den letzten Jahren verschärft“ habe. Viele Bürger zogen die Gesichter lang, weil sie den fleißigen Arbeitern, „die bei jedem Wetter unseren Müll entsorgen, egal ob es 38 Grad heiß ist oder ob es 20 Grad Minus hat“ keinen Obolus mehr zum Jahresende zustecken dürfen. Begleitet hat die Diskussion andererseits aber auch ein Wort mit Durchschlagskraft: Korruption. Seit Regensburg von einer Korruptionsaffäre erschüttert wird, spaltet das Thema die Bürgerschaft.

### ####### ##### ### ############# ################# ####### ######## ###### ###### ## ### ############ ####### ### ######################## ## ### ######### ###### #######, ### ### ###-######### ## ######### ##### ### ####### ########### ##### ####. #### ### ### #### ###### #### ################## ### #### ### #### #### ### #########-###### ######### ####. ### ###### #### #### ## ######## #### ########. ### ###### ########## ##### ### ### ######### ####-####-##############. ## #. ######## ##### ### ######### ######## #### ###, ##### ########## ##### ### ### ######## ########## ### ##### ################## ############ ## ######.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

############ ###### ##########

########### ### ### ####### ### ##### ##### ########## ### ################# ##########. ## ######## #### #### ### ###### ### ########## ### ########## ## #####. ### #####: ### ############ ## ################## ##### ######### ### ############ ### ###################### ### ### #####- ## ### ############## #########. ############ ##### #################### ####### ## ######## #### ############ – ##### ### ## ##########. ############# ## ########## ########### #### ###### #### ## ### ######## ### ######. ### ######### ##### ### ############ #################### ###### ####### (###), ### #### ## #### ##### ### ######## ### ############### ### ####### ### ### ########### ########## ############ ####, ### ##### ##### ############ ## ####.

### ########## ###### ### ######### ##### ######### ############ ## ####### ######## ####. ### ################## ######### ##### ######## ########### ##### ######### ######## ##########, ### ## ###### ####### #####. ### ######### ## ### ############## ######## #####, ## ####### ### ## ########## ###### ############# ######### ####. ### ### ############################ ### ############ ############# ######### ### #### ###### ######## ##. ##### ### ########## ####### ######### ### ### ### ###### ###, ### ### ###. ########### ##### ### ##### ##. #### ######, ########### ### ############ #############, ##### ####, #### ## „#### ############### ####“ ###, ################# ## ######. #### ## ###### #### #### ## ###. „### ######## ##### ######## ###### ### ############, #### ### ########## ### ########## #### ## ### #### ######## ### ######## ########## #######“, ##### ###.

##### ### ########: ########## ### ### ######### ### ##########

########## ### ### #########

########## ### ### ###### ####. #### ############ ########## #### ## #####. ### ################# (###) ########## ### ###### ## ###### ############## ########## #### ### „########## ##### ############ #####, ##### ######## ## ### ########## #### ##### ########### #######“. ### ################## ##### ######## ###, #### ### ############### ### #########, ######### ### ####### #### ### ########### ########### #####. ### ### ############ #### ######### #### #####################. ### #### #### ### ####### ####### ### ## #######. ########## ##### ### ###### ### ### ###### ##################### ########### ################# ##########, ########### ###############, ## #### ### ####### ##. ##### #### ## #### ############## ## ###### #### ####### #######, ################# ##### ######################## ########## ### ###############. ######### ### #################### ### #### ### ### ########### ##########. ######## ####### ### ######### ## ### ####### ###### ### ####### ########, ####### ### ######## ##########.

########## ### ############ ######## ###### ############# ##### ######### #### ########### ########. ######### ###### ### ### ##### ########## ### ######### ############ ################ ### ## ##### ########## ### #### ####, ######## ### ############. ### ########## ##### ###, ### #### ####### ###: ##############, ########, ############## #### ###########. ### ####### ### ############## ### ##### ########### ############ ########, #### #### ### ###########.

#################### ###### ####### ###### ### ########. ### #### ### ########## ############# ### ######. ############ ########### #########, #### ## ### ########### ###### ## #### ########## #####. „### ### ######### ### ##### ##### ########### ########, ##### ######, ############# ######### ## ######“, ##### ### ########### #### ######.

#### ####### ############ ############ ######, ##### ### ######## ###### ### #############. ### ### ######### ## ####### ###### #### ### ####### #####, ########### ##### ### ####. ### #######: ### ########### #### ### ########## ########### ########### ### ######### ########## #####. ##### ### ######### ### ########## ######## ### ############## ##### ##### ######## #################### ###. ##### ###### #### #### ###### ###########, ### ##### ### ### ########### #### #####. ### ### #########? ### ##### ##### ### ######## #########. ### ######### ##### ### ####### ### ########### ########### ##### ######### ####### ###.