Justiz Geldstrafe für Sozialbetrüger aus Weiden Zwei Geschäftsführer einer Autohandelsfirma müssen 63 000 Euro zahlen. Sie hatten Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß angemeldet.

Mail an die Redaktion Ermittler des Hauptzollamts Regensburg überführten zwei Sozialbetrüger. Foto: Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung

Regensburg.Eine Strafe in Höhe von 63 000 Euro müssen zwei Geschäftsführer einer Autohandelsfirma aus dem Raum Weiden zahlen. Das Amtsgericht Regensburg verurteilte die Männer wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 107 Fällen, wie das Hauptzollamt Regensburg am Freitag mitteilte. Sie müssen 420 Tagessätze zu jeweils 150 Euro zahlen.

Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg – Dienstort Weiden ergaben, dass es die beiden Beschuldigten über einen Zeitraum von vier Jahren unterließen, die bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer bei den für den Einzug von Sozialabgaben zuständigen Stellen ordnungsgemäß, unter Angabe der tatsächlichen Bruttolöhne, anzumelden. Die auf die Löhne entfallenden Arbeitnehmer –und Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen wurden nicht an die zuständigen Einzugsstellen abgeführt. Durch dieses Verhalten sparten sich die Unternehmer Sozialabgaben in Höhe von circa 22 000 Euro.

Neben dem entstandenen Schaden müssen die Geschäftsführer auch für die Verfahrenskosten aufkommen.