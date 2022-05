Klimacamp Geldstrafe wegen unzulässigem Plakat am Augsburger Rathaus

Das Augsburger Klimacamp hat am Mittwoch einmal mehr die Justiz beschäftigt. Ein 25-Jähriger ist vom Amtsgericht in Augsburg zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden, weil er am Rathaus ein Protestplakat aufgehängt haben soll. Dies sei den Verantwortlichen des Klimacamps untersagt gewesen, teilte ein Sprecher des Amtsgerichts mit. Das Urteil sei aber noch nicht rechtskräftig.

dpa