München Geldstrafen nach Klebe-Aktion in Alter Pinakothek

Nach einer Klebe-Aktion in der Alten Pinakothek hat das Amtsgericht München drei Aktivisten der Letzten Generation zu Geldstrafen verurteilt. Das Gericht lastete den Männern gemeinschädliche Sachbeschädigung an. Zwei 25 und 60 Jahre alte Männer hatten sich im August 2022 an einem vergoldeten Rahmen eines Gemäldes von Peter Paul Rubens mit den Fingerspitzen festgeklebt, ein 24-Jähriger hatte die Aktion der Letzten Generation gefilmt.

dpa