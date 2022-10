Unzufriedenheit Gemeindetagschef in Sorge um Zusammenhalt der Gesellschaft

Bayerns Gemeindetagspräsident Uwe Brandl fürchtet zunehmende Unzufriedenheit und Radikalisierung in der Bevölkerung. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation - Ukrainekrieg, Energieknappheit, Abgleiten der Wirtschaft in Richtung Rezession, erneuter Massenzuzug von Einwanderern und galoppierender Inflation - habe ich größte Sorgen um den sozialen und demokratischen Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, sagte er am Mittwoch bei der Landesversammlung des Bayerischen Gemeindetages in Neunburg vorm Wald, auch in Richtung des Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).

dpa