Regierung Gemeinsam stark: Kretschmann will mit Söder kooperieren

Stuttgart.Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hofft auf eine gute Zusammenarbeit mit seinem künftigen bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU). „Baden-Württemberg und Bayern sind die wirtschaftlichen Lokomotiven Deutschlands. Wir stehen zwar auch in einem Wettbewerb, aber in vielerlei Hinsicht haben wir ähnliche Interessen“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Trotz inhaltlicher Differenzen sei es wichtig für die südlichen Bundesländer, über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Über Söder, der sich in der Vergangenheit kritisch zu seiner Person geäußert hatte, sagte der Grünen-Politiker: „Bisher ist er etwas polternd aufgetreten. Das wird sich im neuen Amt höchstwahrscheinlich ändern.“ Am Freitag soll der bisherige bayerische Finanzminister Söder zum elften bayerischen Ministerpräsidenten gewählt werden.