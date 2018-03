Parteien

Generalsekretär: CSU vertritt bürgerliches Lager allein

Der neue CSU-Generalsekretär Markus Blume sieht im Landtagswahlkampf in erster Linie FDP und AfD als Gegner seiner Partei. „Die CSU hat einen Alleinvertretungsanspruch für das bürgerliche Lager“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ (Mittwoch). „Wir wollen gar nicht die Frage aufkommen lassen, ob es die FDP braucht.“ Umfragen zufolge ist der Wiedereinzug der Liberalen in den Landtag bei der Wahl am 14. Oktober keineswegs sicher - die Partei liegt stets an der Fünf-Prozent-Hürde.