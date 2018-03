Wissenschaft Genschere Crispr/Cas9 womöglich noch breiter einsetzbar Die Genschere Crispr/Cas9, die die Gentechnik schon jetzt revolutioniert hat, ist möglicherweise noch breiter einsetzbar. Einer Studie zufolge lässt sich damit nicht nur DNA zerschnippeln, sondern auch das verwandte Erbgutmolekül RNA. Crispr/Cas9 könne darum möglicherweise auch genutzt werden, um beim Menschen Viren zu bekämpfen, deren Erbgut aus RNA besteht, schreiben die Forscher im Fachblatt „Molecular Cell“.

Mail an die Redaktion Eine PCR-Maschine zur Vermehrung von Genabschnitten mit Proben. Foto: Holger Hollemann/Archiv

Würzburg.Crispr/Cas9 erkennt bestimmte Erbgut-Abschnitte und zerschneidet diese dann. So können Gene ausgeschaltet werden oder auch neue Geninformationen an der Schnittstelle eingefügt werden.

Typischerweise zerlegen Cas9-Proteine also DNA. RNA ist aber chemisch etwas anders aufgebaut als DNA. Zu den Aufgaben von RNA-Molekülen in der Zelle gehört es, die in der DNA steckende genetische Information in biologisch wirksame Moleküle zu übersetzen.