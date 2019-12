Wintersport Genug Schnee für die Skispringer Die 68. Vierschanzentournee kann trotz der milden Temperaturen wie geplant stattfinden. Am Sonntag geht es in Oberstdorf los.

Trotz milder Temperaturen: Der Schnee reicht für die Vierschanzentour. Foto: dpa

Oberstdorf.Auch das Auftaktspringen in Oberstdorf am kommenden Sonntag ist demnach nicht gefährdet. „Selbst bei widrigen Wetterverhältnissen über die Weihnachtsfeiertage reichen unsere Schneereserven aus“, sagte OK-Generalsekretär Florian Stern am Montag in einer Mitteilung. Weitere Stationen sind am Neujahrstag Garmisch-Partenkirchen, am 4. Januar Innsbruck und am 6. Januar Bischofshofen.

Mit Altschnee von umliegenden Parkplätzen sowie maschinell erstelltem Schnee aus dem Langlaufstadion behelfen sich die Veranstalter in Oberstdorf. „Mit insgesamt 3000 Kubikmetern haben wir genügend Material für die Austragung des Auftaktspringens“, sagte Stern. Die übrigen Tournee-Standorte habe man teilweise länger beschneien können und könnte dort zur Not auf weitere Reserven zurückgreifen, sagte Tourneepräsident Johann Pichler vom Skiclub Bischofshofen.

