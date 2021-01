Anzeige

Ski alpin Genug Schnee für Skirennen Ende Januar in Garmisch Die alpinen Skirennen der Damen in Garmisch-Partenkirchen am 30.

Mail an die Redaktion Der Zaun und die Einfahrt zu einem Haus versinken nach tagelangen Schneefällen im Schnee. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Garmisch-Partenkirchen.und 31. Januar können wie geplant stattfinden. Das teilte der Weltverband Fis nach einer Streckenkontrolle am Montag mit. Auf der berühmten Kandahar stehen am Monatsende eine Abfahrt und ein Super-G an. Eine Woche später machen die Herren dort Station.